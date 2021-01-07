Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Flamingolar Yarışlı Gölü'ne renk kattı
Burdur'daki Yarışlı Gölü, flamingoların uğrak yerlerinden biri. Gölün rengarenk hali ve flamingoların gökyüzünde süzülüşü havadan görüntülendi.
Burdur Yeşilova'daki Yarışlı Gölü her yıl 141 tür kuşu ağırlıyor.
Göl, yılın bu aylarında ise flamingolara ev sahipliği yapıyor.
Flamingoların göl üstündeki kanat çırpışları eşsiz görüntüler oluşturdu.
1463 hektar büyüklüğündeki doğa harikası göl ve çevresinde oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.
Burdur Valisi Ali Arslantaş, doğa harikası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, koronavirüs salgını sonrasında herkesi Yeşilova'ya davet etti.
Etiketler: Koronavirüs Sosyal Medya
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