Burdur Yeşilova'daki Yarışlı Gölü her yıl 141 tür kuşu ağırlıyor.

Göl, yılın bu aylarında ise flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Flamingoların göl üstündeki kanat çırpışları eşsiz görüntüler oluşturdu.

1463 hektar büyüklüğündeki doğa harikası göl ve çevresinde oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, doğa harikası görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, koronavirüs salgını sonrasında herkesi Yeşilova'ya davet etti.