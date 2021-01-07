Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, büyük bölümü donduktan sonra yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Bölge, kışın özellikle atlı kızak turlarıyla turistleri çekiyor. Buz üzerinde farklı etkinliklerin de yapılması için geçen yıl hayata geçirilen bisikletle gezi etkinliği bu sene de yapılıyor.

Kaymakamlık desteğinde temin ettikleri bisikletlere özel lastikler takan bölgedeki işletmeciler, kiralama usulüyle, yöreye gelen turistlere buz üzerinde pedal çevirme imkanı sunuyor. Ziyaretçiler, bisikletlerin arkasına kızak da bağlayarak arkadaşlarıyla gezinti yapabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı"

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Gölü'nün turizmini uluslararası düzeye taşımayı amaçladıklarını söyledi.

"Kış Harikalar Diyarı Çıldır Turizm Planı"nı kış turizmiyle ön plana çıkan dünyadaki birçok faaliyetleri örnek alarak hazırladıklarını anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Turizm planı çerçevesinde öngörülen çalışmaları Ardahan Valiliği himayelerinde Çıldır Belediyesi, Ardahan İl Özel İdaresi ve Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ortaklığıyla aşamalı olarak hayata geçiriyoruz. Buzda bisiklet yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bisikleti süren kişiler, hayatlarında daha önce hiç yaşamadıkları bir heyecanı tattıklarını söylüyorlar."