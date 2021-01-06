Türkiye'de her yıl 18 milyon tondan fazla gıda çöpe gidiyor. İsrafla mücadele kritik önem taşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı israfa son vermek için çalışmalarına hız verdi.

"Cano" israfı önlemek için devrede

Çocuklara bu konuda eğitim verilecek. İsrafın neden olduğu zarar çocuk yaşta anlatılacak. Bunun için çizgi film karakteri "Cano" devrede....

"Cano", çizgi filmde ihtiyaç kadar tüketimin önemine dikkat çekecek.

Aile içinde, okulda, arkadaşlar arasında, "Cano" çocuklara "gıdanı koru" vurgusu yapacak.

Gıda okuryazarlığı eğitimi verilecek

Çizgi filmler çekildi, çocukların ulaşabileceği sosyal ağlarda paylaşıldı.

Gıdaların son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farka ilişkin de bilgilendirmeler yapılacak.

Gıda okuryazarlığı ile farkındalık artırılacak. Bu bilincin geliştirilmesi için de okul öncesi eğitim kurumlarının devreye sokulması planlanıyor.

En fazla meyve ve sebze israf ediliyor

Gıda kayıp ve israfı en fazla yaş meyve ve sebzede görülüyor. Bunu hazır yemek ve ekmek takip ediyor. Meyve ve sebzelerde en fazla kayıp, hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta gerçekleşiyor.

Hazır yemek sektöründe ise hastaneler, okul yemekhaneleri, oteller, lokantalar, kamu kurum yemekhaneleri gibi toplu tüketim yerlerinde oluyor. Ekmek ise özellikle satış aşamasında israf ediliyor.