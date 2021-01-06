Kiralık araç kullananlar, artık ihlallerinden de sorumlu olacak.

Yeni düzenleme, 25 Aralık 2020'de yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile araç kiralama şirketlerinin bürokrasi yükü de hafifliyor.

Avukat Kahraman Çınar konuyla ilgili, "Ödemediği takdirde mahkemeye başvuruyorduk. Rücu yapıyorduk mahkemeye. O şekilde halletmeye çalışıyorduk. Yani bayağı sıkıntı yaşıyorduk. Güzel bir uygulama oldu. Yani biz aradan çıkmış olduk. Artık doğrudan ona tebliğ edilecek" dedi.

Araç kiralayan kişiler güvence bedelini hemen geri alabilecek

Firmalar, düzenleme öncesi olası trafik cezaları veya araç hasarları için, boş senet imzalatma, kapora veya kredi kartı bilgilerini alma gibi uygulamaya başvuruyordu.

Çınar, sürecin bu şekilde daha hızlı, kolay ve az maliyetli olacağını belirterek, artık aracın teslimi ile birlikte teminatların tamamının iadesi istenebilecek.

Uygulama ile araç kiralayan sürücülerin trafikte daha dikkatli olması bekleniyor.

Taraflar arasındaki anlaşmazlık durumunda ise sulh hukuk mahkemeleri yetkili olacak.