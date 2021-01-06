İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pozantı ilçesi Dağdibi Mahallesi'nde oturan H.A.'nın evinde uzun namlulu silah ve tarihi eser bulundurduğu, N.U. ve B.Ş. ile kaçak kazı yapacakları ihbarını aldı.

Harekete geçen jandarma ekipleri, Tömsü Yaylası mevkiine düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Ekipler, H.A.'nın kullandığı 3 ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şüphelinin adresinden ayrıca, 7 adet 1 ABD Doları, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nin 36 nüshası, 125 tarihi eser nitelikli taş obje, tarihi eser niteliği taşıyan eşyalar ve uyuşturucu madde çıktı. 2 cep telefonu, sim kart, hafıza kartı ve dizüstü bilgisayar da ele geçirildi.

101 bin 496 lira ceza verildi

Gözaltına alınan 3 şüpheliden H.A'ya evinde dağ keçisi boynuzu bulunması nedeniyle de 83 bin 310 lira, ruhsatsız av tüfeği bulundurması nedeniyle 18 bin 186 lira olmak üzere toplam 101 bin 496 lira para cezası verildi.

FETÖ üyeliğinden işlem başlatıldı

Evinde biri F serisi 7 adet 1 ABD doları ile Zaman Gazetesi'nin 36 nüshasının ele geçirilen H.A. hakkında ayrıca FETÖ/PDY üyeliğinden işlem başlatıldığı belirtildi.

Şüphelilerin doğa yamacına kazdığı çukur da görüntülendi.