Göle'den Çıldır ilçesine, sabah saatlerinde minibüsle gelen kısa kulvar sürat pateni takımı, antrenör Leyla Yılmaz eşliğinde, Çıldır Gölü'nde antrenman yaptı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak, yapılan antrenmanda sporcular, ısınma hareketlerinin ardından buza çıkıp, çalışmalarını yaptı.

Çevredekilerin de merakla izlediği 15 sporcunun çalışmasını; Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar da takip etti. 124 bin metrekarelik doğal buz pistinde bir araya gelen sporcuların antrenmanı 30 dakika sürdü.

Kaymakam Taş, ‘Çıldır Gölü'nün sadece Ardahan ve Çıldır bölgesi için değil Türkiye'nin önemli turizm potansiyelini barındırdığını söyledi.

“Türkiye'nin en büyük buz pisti üstündeyiz”

Gölün ve bölgenin tanıtımı için donan yüzeyde doğal buz pateni pisti oluşturduklarını söyleyen Taş, "Türkiye'de benzeri olmayan bir manzara ve ortam bizde mevcut. Türkiye'nin en büyük buz pisti üstündeyiz. Bu manzarayı ve ortamı görmek isteyenleri ilçemize bekliyoruz. Çıldır Gölü her mevsim başka bir güzel. Biz de bugün sporcularımızla bunu yaşamak istedik" diye konuştu.

“Bu manzarayı görmek lazım”

Belediye Başkanı Azizoğlu da Çıldır Gölü'nün muhteşem manzara sunduğunu söyledi. Azizoğlu, "Bu manzarayı bizzat görmek ve yaşamak lazım. Bugünkü etkinliğimiz de gölün tanıtımı için son derece önemli" dedi.

“Sınırsız bir buz üstündeyiz”

Buz pateni hocası Leyla Yılmaz da Çıldır Gölü'nün kendilerine çok büyük imkan sunduğunu belirterek, "Şu an sınırsız bir buz üstündeyiz. Doyumsuz manzara. Çocuklar doyasıya eğlendi. Böyle sınırsız bir buzda buz pateni yapmak harika bir duygu. Buz salonumuz olmadığı için çalışmalarımızı salonlarda tekerli patenlerle yapıyorduk” dedi.