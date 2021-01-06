Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da tedbirleri ihlal edenlere 97 bin 356 lira ceza
[Fotoğraf:AA]
Isparta'da bir iş yerinde kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 22 kişiye, 97 bin 356 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yayla Mahallesi'ndeki bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 22 kişinin kumar oynadığı belirlendi.
Tedbirleri ihlal edenlere toplam 97 bin 356 lira ceza verildi. İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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