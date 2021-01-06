Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çorum'da sahte içki can aldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Çorum'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastanede iki gündür tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yaşayan Mustafa Çılkısız, 4 Ocak'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
46 yaşındaki Çılkısız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçki
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