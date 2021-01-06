Çorum'un Mecitözü ilçesinde yaşayan Mustafa Çılkısız, 4 Ocak'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

46 yaşındaki Çılkısız, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen şahıs hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.