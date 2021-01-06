Haftada bir kez ekmek mesaisi için toplanan kadınlar, pişirdikleri ekmekleri bozulmaması için derin dondurucularda saklıyor.

Kadınlar sabahın ilk ışıklarıyla kalkıyor, hamuru yoğuruyor, tandırı yakıyor. El birliği ile ekmekleri pişiriyorlar.

Kadınlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak haftada bir kez ekmek mesaisi için toplanıyor. Meşakkatli bir çalışmanın ardından her eve yetecek kadar ekmek pişiyor.

Tandırda nar gibi kızaran çeşit çeşit ekmekler, kış boyun sofraların vazgeçilmezi.