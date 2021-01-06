Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 17:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Köylerde imece usulü tandır geleneği hala yaşatılıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Maruf köyünde kadınlar soğuk kış günlerinde, sıcak tandır başında imece usulü ekmek pişirme geleneğini yaşatıyor.
Haftada bir kez ekmek mesaisi için toplanan kadınlar, pişirdikleri ekmekleri bozulmaması için derin dondurucularda saklıyor.
Kadınlar sabahın ilk ışıklarıyla kalkıyor, hamuru yoğuruyor, tandırı yakıyor. El birliği ile ekmekleri pişiriyorlar.
Kadınlar, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak haftada bir kez ekmek mesaisi için toplanıyor. Meşakkatli bir çalışmanın ardından her eve yetecek kadar ekmek pişiyor.
Tandırda nar gibi kızaran çeşit çeşit ekmekler, kış boyun sofraların vazgeçilmezi.
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