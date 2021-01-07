Bağlama ustası Şentürk İyidoğan, yıllar önce kendisine verilen Aşık Veysel'in emanetine gözü gibi bakıyor. "Dostlar beni hatırlasın" diyen Aşık Veysel'in ölümünden yıllar sonra bile bağlamasından ezgiler yükselmeye devam ediyor.

"Ben bu saza öyle bir inanıyorum ki eğer bu sazı satarsam kendimi satmış olurum. Onun için bunu ben kendime kıymet biçmediğim için sazıma da kıymet biçmem mümkün değil."

Sivas'ta yaşayan İyidoğan, bağlamayla küçük yaşlarda tanıştı. Saz çalmayı öğrenirken bir yandan da yapmaya başladı. İlkokul 2. sınıfa geldiğinde ilk defa kendi yaptığı bağlamanın tellerine vurdu.

"Türkiye'de de ilk kez kişinin sesine özel saz yaptım ve dünyada ilk kez de yapıştırıcı kullanmadan bağlama yaptım."

Daha sonra saz atölyesi açan İyidoğan'a, en özel bağlama yıllar sonra hediye edildi. Aşık Veysel'in bağlaması, o günden sonra atölyenin en özel parçası oldu.

Ustanın 107 yıllık bağlamasına gözü gibi bakan Şentürk İyidoğan, ezgilerini de yaşatıyor.