Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Ne Varsa İçindedir" değişen formatıyla TRT Avaz'da
Mesnevi'den alıntılanan beyitlerin de seslendirildiği TRT Avaz'ın sevilen programı "Ne Varsa İçindedir", yeni sezonuyla yarından itibaren her perşembe ekrana gelecek.
TRT Avaz'da üç sezondur devam eden "Ne Varsa İçindedir" programı, yeni formatıyla izleyiciyle buluşuyor.
Programı hazırlayıp sunan Dr. Faik Özdengül'ün bölüm sonu dualarını seslendirdiği, Mehmet Atay'ın Mesnevi'den alıntılanan beyitleri yorumladığı program yeni bölümleriyle ekrana gelecek.
Değişen formatıyla 7 Ocak'tan itibaren her perşembe saat 19.30'da TRT Avaz'da yayınlanacak program, hayat meşgalesi içinde kaybolmuş insanın problemlerinin çözümüne hem modern hem de tasavvufi bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.
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