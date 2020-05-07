Fıtır sadakası halk arasında "fitre" diye biliniyor. Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.

Din İşleri Yüksek Kurulunda yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır. Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

Kimler fitre vermekle yükümlü?

Ramazan Bayramı'na kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gram altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar, kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlü.

Kişi aynı zamanda, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle de yükümlü.

Fitre kimlere verilebilir, kimlere verilemez?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara veriliyor. Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.

Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.

Bu yılki fitre miktarı ne kadar?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2020 fitre bedelini 27 lira olarak belirledi.

Zekât ve fitre bağışlarının nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Vatandaşlar Ramazan ayı boyunca zekât, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak yapabilirler. Bunun yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimiz, TDV şubelerimiz aracılığıyla doğrudan bağış yapabilirler. Tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabilirler.”

SMS göndererek de bağış yapılabilecek

Bağışçıların tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601’e SMS göndererek fitre bağışında bulunabileceğini anlatan Erbaş, “Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 liradır. Bütün bu gayretlerimizin gayesi, paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda insanlığın kimsesi olabilmek ve içtenlikle yaptıkları dualarda yer bularak Allah'ın rızasını kazanabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tekrar gelişiyle gönüllerimizi aydınlatan rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirerek insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum” dedi.