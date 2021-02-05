Koronavirüs salgınıyla beraber hayat şekillerimiz değişti. Buna bağlı olarak da çalışma hayatımız yeni bir düzene geçti.

Salgın, birçok sektörde evden çalışma sistemini zorunlu kıldı. Yapılan araştırmalar, evden çalışmanın mesai süresini 2 saat daha uzattığını ortaya koydu.

Yurt dışında yapılan iki ayrı araştırma benzer sonuçları ortaya koydu. Teknoloji şirketi NordVPN Teams'in verilerine göre, birçok ülkede evden çalışanların iş yükü arttı.

İngiltere ve Kanada'da 9, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 saat olan günlük mesai süresi 11 saate, Avusturya'da da 9'dan 10'a çıktı.

Çalışma performanslarını gösteremeyeceklerinden endişeleniyorlar

Uzaktan bağlantı hizmeti sağlayan Wildgoose tarafından yapılan farklı bir araştırmaya göre, İngiltere’de evden çalışanlarının yüzde 44'ü geçen yılla kıyaslandığında daha çok çalışıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde de manzara benzer.

Araştırmaya göre çalışanlar, evde mesai yaparken işverenlerine çalışma performanslarını gösteremeyeceklerinden de endişeleniyor.

Haber: Seda Şahin

Kamera: Nurullah Soran