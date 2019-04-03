Adalar Mahallesi sınırlarındaki göl, doğa meraklılarının, fotoğrafçıların ve gezginlerin her geçen gün daha çok ilgi odağı haline geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce geçen yıl "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen göl, yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından turizme açılacak.

Hatay'da düzenlenecek olan EXPO 2021 organizasyonunda da ziyaret edilecek yerler arasında bulunan Gölbaşı Gölü, 193 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, derneklerini kurmalarındaki temel amacın Gölbaşı Gölü'ne sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Öğünç, "Gölbaşı, barındırdığı flora ve fauna ile ülkenin en önemli sulak alanı olmaya adaydır. Kaynak sularla beslenen gölün havzası yaklaşık 5 bin 500 dekardır. Yapılacak küçük bir çalışmayla bu rakam 8 bin dekara çıkacak" dedi.

Doğaya ilgi duyanlar için önemli bir merkez

Abdullah Öğünç, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğine değinerek, 193 kuş türüne ev sahipliği yapan gölün gerek doğasını korumak, gerekse tanıtımı için çeşitli girişimlerde bulunduklarını anlattı.

Yatırım programıyla birlikte ilk olarak kurumlar arası görev dağılımı yapıldığını belirten Abdullah Öğünç, bu görevlerin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin takibi görevinin de derneklerine verildiğini söyledi.

Öğünç, "Göl, beslendiği orandan fazla su kaybediyordu. Yani göl su tutmuyordu. Bu konuda seddeleme çalışması yapılması kararlaştırıldı. Gölün sürdürülebilirliği için en önemli çalışma buydu. Bu çalışmanın ardından göl alanı 8 bin dekara çıkacak. Böylelikle biyolojik çeşitlilik korunacak ve artacak. İnsanlar yine belirli bir program dahilinde balıkçılık yapacak. Yürüyüş parkurları, kuş gözlem noktaları su altı akvaryumları ya da tünellerin yapılması planlanıyor. Burası yaban hayata, doğaya ilgi duyanların önemli bir merkezi haline gelecek. Gölbaşı Türkiye'de tabiat turizminin merkezi haline gelecek" diye konuştu.

Kaynak: AA