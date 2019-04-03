Mardinli Serhat ve Sibel Daş çifti, yaşadıkları mahallenin isminden esinlenerek tavuk çiftliği kurmaya karar verdi.

İki katlı evlerinin alt katını kümese dönüştüren Daş çifti, ilk etapta 300 tavuk satın alarak ürettikleri organik yumurtaları ilçe pazarında satışa sundu.

Talebin fazla olması üzerine üretimi artırmak isteyen çift, Sibel Daş adına hazırladıkları "Tavuklu Kanatlanıyor" projesiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı"na başvurdu.

Projelerinin kabul edilmesinin ardından 30 bin lira hibe desteği alan Sibel Daş ve eşi, tavuk sayını bine çıkarıp günlük 600 yumurta üretiyor.

Üretici Sibel Daş, ilk etapta kendi imkanlarıyla ürettikleri yumurtaların satışıyla işe başladıklarını söyledi.

"Gezen tavuk yumurtasına talep çok"

Daş, "Tavuk sayısını zamanla 2-3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Gezen tavuk yumurtasına talep çok yüksek. Üretimi artırıp Mardin ve bölgedeki il pazarlarında satışa sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Şehir hayatından sonra geldikleri Tavuklu'ya ilk etapta alışamadığını, iş hayatına atıldıktan sonra köyü sevmeye başladığını anlatan Daş, şöyle konuştu:

"Burayı kurduk ve üretime geçtik. Üretmek insanların hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gitmeye başladı. Şehirde yaşamaktansa köyde yaşamak daha mantıklı. Buraya gelmeseydik belki bu köyün ismi hiç duyulmayacaktı. Tavuklu Köyünde tavuk bizim kaderimiz oldu. Bütün kadınlara tavsiye ediyoruz. Kendi ekmeğinizi kendiniz üretin."

Kaynak: AA