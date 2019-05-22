İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkezde eğitim gören zihinsel engelli 10 öğrenci, İngiltere'nin Dudley kentinde aşçılık alanında mesleki eğitim alarak bu alanda yetkinliklerini artırdı. Öğrencilere kurs süresince 1 öğretmen ve 1 idareci refakat etti.

Amaç aileleine bağlı kalmadan kendi başlarına yaşamaları

Okul Müdürü Yunus Kabil, "özel aşçılar" projesi kapsamında İngiltere'ye götürdükleri 10 öğrencinin farklı etkinliklerle yeni şeyler öğrendiğini söyledi.

Kabil, öğrencilerin İngiltere'de hünerlerini Türk yemekleri yaparak sergilediğinin altını çizerek, "Çocuklarımız orada pasta, börek, Izgara yapıp onlara gösterdiler. Onlardan da tabii bazı çalışmalar aldılar. Öğrencilerimizin ailelerine bağlı kalmadan kendi başlarına yemek hazırlamak, düzenlemek, bunu kazandırmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor" dedi.

Daha önce ağaç işleri ile ilgili yaptıkları proje kapsamında öğrencileri yurt dışına götürerek güzel kazanımlar elde etmelerine vesile olduklarını anlatan Kabil, İngiltere'ye giden öğrencilerin bilgilerini pekiştirirken Türk mutfağının tanıtımını yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA