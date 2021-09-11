Nihat Ulusoy’un başarılı bir iş hayatı vardı. Hali vakti yerindeydi, ancak sonra yuvası yıkıldı. En yakınında olanlar ona sırtını döndü. Ulusoy'un yeni adresi artık İstanbul sokaklarıydı. Tam 9 yıl kah orada kah burada kaldı...

"Annemin vefatı benim için tam kırılma noktası oldu ve abimin beni unutması. Abimin beni başkalarıyla değişmesi. Yani o çok mühim. Yedi el yabancı olabilir lakin kardeşinizin, aynı anneden olma bir kardeşinizin size sırtını dönmesi o çok manidar. Benim için çok ezici oldu yani o."

"Beni burada kalıcı olarak istihdam ettiler"

Nihat Ulusoy her zaman kaldığı parkta yanına gelen zabıta ekiplerinin rutin kimlik kontrolü yapacağını düşünüyordu. Ancak ekiplerin onu Hz. Kaab Camii’ne getirmesiyle hayata yeniden bağlandı.

Camide ihtiyaç sahipleri için banyo ve temiz çamaşır imkanı vardı. Ulusoy, geldiğinde birkaç günlüğüne olacağını düşündü ancak öyle olmadı.

"Burada benim elektrik teknikeri olduğumu öğrendiler. Beni burada kalıcı olarak istihdam ettiler."

"Amacım sağlığıma kavuşmak"

Eyüp Müftülüğü, Nihat Ulusoy'a bir teklifte bulundu. Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş, "Camilerimizin, Kur'an kurslarımızın, imam lojmanlarımızın falan elektrik benzeri ihtiyaçları var. Bizim bu ihtiyaçlarımızı da görürsün. Önemli olan onların tekrar hayata dönmeleri için vesile olmak istiyoruz" dedi.

Ulusoy şimdi Hz. Kaab Camii'nde elektrik teknisyenliği yapmaya devam ediyor. İlk hedefiyse eski sağlığına kavuşmak.

Haber: Aslıhan Karslı

Kamera: Ahmet Bağış

Kurgu: Kaan Alp Atasoy