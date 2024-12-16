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Yaşam
TRT Haber 16.12.2024 11:18

Elcemal ailesinin Suriye'ye geri dönüş hikayesi

Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Elcemal ailesi üyeleri, Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine geri döndü.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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Esed rejiminin sona ermesi ile birlikte Türkiye’deki Suriyeli göçmenler yavaş yavaş evlerine geri dönmeye başladı.

Özellikle Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanırken, kısa bir bekleyişin ardından Suriyeli vatandaşlar ülkelerinin topraklarına tekrar ayak basmanın sevincini yaşıyor.

Elcemal ailesi de geri dönüş yolculuğuna çıkan aileler arasında yer alıyor.

17 yaşındaki İma Elcemal, 13 yıl sonra ebeveynleri ve kardeşleri İdlib’in Kah bölgesinde bulunan köylerine geri döndü.

Elcemal ailesinin Suriye'ye geri dönüş hikayesi

Misafirperver Türk insanı

2011 yılında bir sabah bomba sesleri ile uyanan aile, birkaç ay İdlib’de hayatlarına devam etti.

Rejimin saldırıları artınca ülkemize sığınmaktan başka çözüm bulamayan Elcemal ailesi, Hatay'ın yolunu tuttu.

Antakya’ya yerleşen aile ilk başlarda zorluk çekse de Türk halkının yardımseverliği ve misafirperverliği sayesinde kısa sürede yeni yaşantılarına adapte oldu.

Elcemal ailesinin Suriye'ye geri dönüş hikayesi

"Tarif edilemez mutluluk"

“Ya Suriye’de öleceğiz ya da başka bir yere gideceğiz” dediklerini söylüyor İma Elcemal.

Türkiye’den başka kendilerini kabul eden bir yer olmadığının altını çizen İma, bu yardımı ömürlerinin sonuna kadar unutmayacaklarını söyledi.

“Savaşın bitip, Esed’ın gittiğini öğrenince çok mutlu olduk. Hatta annem ve babam ağlamaya başladı.”

İma Elcemal kendi ülkesini çok hatırlayamasa da annesinin ve babasının sevinçlerinin görülmeye değer olduğunu anlattı.

Elcemal ailesinin Suriye'ye geri dönüş hikayesi

"Mutluluk duyacağız"

Ailenin 10 yaşındaki üyesi Limar Elcemal, “Özleyeceğiz ama yeni bir hayat kuracağız” dedi...

Türkiye’deki öğretmenlerini ve arkadaşlarını daha şimdiden çok özlediğini belirten Limar, ayrılırken gözyaşlarını tutamadığını söyledi.

13 yıldır kendilerini ağırladıkları için Türkiye’ye çok teşekkür ettiğini kaydeden aile, Türk halkını Suriye’ye davet ederek kendilerini misafir etmekten çok mutlu olacaklarını söyledi.

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
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Beşşar Esed Göç Hatay İdlib Suriye Suriye Savaşı Suriyeli Sığınmacı
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Elcemal ailesinin Suriye'ye geri dönüş hikayesi
Elcemal ailesinin Suriye'ye geri dönüş hikayesi
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