DEAŞ’ın bir dönem terör estirdiği topraklarda şimdi huzur hakim. Terör örgütünün zulmüyle ezilen El Bab, Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürlüğüne kavuşan yerler arasında.

Mehmetçiğin yardım elini uzattığı bölgede şimdilerde futbol heyecanı yaşanıyor.

Türkiye, bölgede sporu da canlandırdı

DEAŞ terörü, El Bab’da futbol da dahil sosyal yaşama dair birçok şeyi ya yok etti ya da yasakladı. Türkiye, bölgede sosyal hayatla birlikte sporu da canlandırdı ve terör örgütünün yıktığı El Bab Stadyumunu yeniden yaptırdı.

Bölgede, Fırat Kalkanı ismiyle kurulan ligde müsabakalar oynanıyor. Bu maçlardan birinde, ev sahibi El Bab, terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki Deyrizor’dan kaçıp El Bab’a sığınan gençlerin kurduğu takımla karşı karşıya geldi.

Derbi mücadelesine ev sahipliği yapan bin kişilik stadyumdaki maça ilgi yoğundu. İki takım, tıpkı Şampiyonlar Ligi seremonisi gibi miniklerle el ele çıktı maça.

Futbolcuların çoğu tıpkı seyirciler ve antrenörler gibi terör mağduru. Hepsinin hayali bir gün Türk takımlarından biriyle maç yapmak.

26 takım mücadele ediyor

Bölgede Fırat Kalkanı ismiyle kurulan yeni ligde 26 takım bulunuyor. Takımlardan bazıları terör zulmünden kaçıp El bab ve çevresine yerleşenlerin kurduğu takımlar.

Haber: Tayfun Öçal

Kamera: Samet Gençtürk