Yarıyıl tatiline giren çocuklar, İstanbul'un çeşitli yerlerinde bulunan akvaryum, yunus parkı ve hayvanat bahçelerini ziyaret ederek, doğa ve canlıları yakından tanıma fırsatına erişecek.

Çok sayıda deniz canlısı, sürüngen, yabani hayvan ve kuş türünü keşfetme imkanı bulacak çocuklar, bazı canlı türleriyle birebir temasta bulunabilecek. Çocuklar, yunus parkında ise sevimli hayvanlarla yüzme deneyimi de yaşayabilecek.

Yarıyıl tatilini İstanbul'da geçirecek öğrencilerin, doğa ve hayvanlarla buluşabilecekleri yerler şunlar:

Sea Life

Bayrampaşa Forum Alışveriş Merkezi'nde 8 bin metrekarelik alana kurulan akvaryumda bulunan 83 metrelik sualtı okyanus tüneli, Türkiye ve Avrupa'nın en uzun okyanus tüneli olarak adlandırılıyor.

51 sergi tankına sahip akvaryumu ziyaret eden çocuklar, 5 milyon litre suyun içerisinde yaklaşık 500 türün üzerinde 15 bin deniz canlısını görme imkanı bulacak.

Kum Kaplanı, Zebra ve Çekiçbaş türleriyle 60 civarında köpekbalığı, boyu 3 metreyi aşan devasa vatozlar, At Nalı Yengeci, 1,5 metre uzunluğundaki dilleriyle Amazon yerlilerince efsaneleştirilmiş Arapaymalar gibi pek çok tür Sea Life'ta, dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye'nin ilk özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezine de sahip olan akvaryum içerisinde ayrıca, çocukların kendi balıklarını boyayarak ekranda yüzdürebilmelerini sağlayan dijital bir akvaryum da yer alıyor.

İstanbul Akvaryum

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'u ziyaret eden çocuklar, Karadeniz'den Pasifik'e uzanan, 17 tema ve 1 yağmur ormanından oluşan güzergahta kırmızı karınlı piranalar, limon köpekbalığı, 2,5 metrelik anakonda, vatozlar, Rus mersinleri, orfozlar, palyaço balıkları ve gentoo penguenleriyle tanışacak.

Çocuklar, Kosta Rika'dan getirilen bitki örtüsüyle kaplanan akvaryumda, sıcaklık, nem oranı, birbirinden farklı canlı çeşidi, rengarenk, küçük ancak bir o kadar zehirli kurbağalar ve dünyanın en küçük timsah türünden cüce kaymanları ile amazon ormanlarının atmosferini yaşayacak.

4 bin metreküp su kapasitesi ve 5 bin canlının yaşadığı ana tank içerisindeki köpekbalıkları ve vatozlar ile dalış yapmanın mümkün olduğu akvaryumda, 30 dakikalık dalış aktivitesi sonrası dalış yapanlar sertifika almaya hak kazanıyor.

Emaar Akvaryum ve Sualtı Hayvanat Bahçesi

Anadolu yakasında yer alan Emaar Square Mall'daki akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi, 1,2 milyon litre su kapasitesiyle 200 türden 20 binin üzerinde deniz canlısı ve amfibiye ev sahipliği yapıyor.

Akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesi, kayalık kıyılar, tünel akvaryumu da kapsayan Ana Tank, Deniz Anası Galerisi, sürüngen türleri, dünyanın en zehirli örümcek türlerini barındırıyor.

Tarantulalar ve dev su faresinin görülebileceği Jungle, su samurları ve çeşitli tatlı su canlılarının bulunduğu Nehirler, Humbolt penguenlerinin bölgesi olan Penguen Adası ve Avustralya'daki timsah çiftliğinden gelen kral timsahın yaşadığı Timsah Krallığı gibi 7 farklı tematik bölümden oluşuyor.

Okyanusların gizemli dünyasından gelen köpekbalıkları, dev örümcek yengeçleri, gobiler, piranalar, manta vatozları ile ormanların vahşiliğini yansıtan sürüngen canlılar arasında en dikkati çeken ise 5,5 metre boyu ve 750 kilogram ağırlığındaki dev kral timsah ile 3 metre boyundaki dişisi oluyor.

Akvaryum ve sualtı hayvanat bahçesini 0-3 yaş arası ücretsiz, 3-14 yaş arası 44 lira, yetişkinler 55 lira, öğrenci, öğretmen, 65 yaş ve üzeri kişiler ise 44 lira karşılığında gezebiliyor.

Viasea

Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumu olan Viasea Akvaryum'da farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamları gözlemlenebiliyor.

Eğitim ve eğlencenin bir araya geldiği akvaryumda, 47 farklı temalı sergide 12 binin üzerinde deniz canlısı ziyaretçilerini bekliyor.

Biberonla Koi ve elleriyle Vatoz balıklarını besleme aktivitelerine katılabilen çocuklar, canlı türleri hakkında da rehberlerden bilgi alabiliyor.

Viasea içerisinde yer alan ve 8 dönüm alan üzerinde kurulan Aslan Park ise doğal yaşam ortamlarında yaşayamayan ve yaşayamayacak olan hayvanları bünyesinde barındırıyor.

Çocuklar, ekranlarda gördükleri beyaz aslan, aslan, Bengal kaplanı, karakulak, leopar, puma, Sibirya kaplanı, vaşak ve kara panter gibi büyük kedileri çok yakından görme ve tanıma fırsatı bularak eşsiz bir deneyim yaşayacak.

İstanbul Dolphinarium

Eyüp'te 2008 yılında ziyaretçilerine kapılarını açan "İstanbul Dolphinarium" olarak adlandırılan park, Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti iş birliğiyle yapılan Avrupa'nın en büyük kapalı Yunus Gösteri Merkezi olma özelliğini taşıyor.

8 bin 695 metrekare alana kurulu ve 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip parkta, yaklaşık 3 bin 100 metreküp deniz suyu bulunuyor.

Çocuklar yarıyıl tatilinde, yunus, mors, fok ve balina gibi birbirinden sevimli canlı türlerinin gösterilerde yeteneklerini sergilediği parkta, onlarla doğrudan iletişim kurarak, deniz canlılarını yakından tanıyacaklar.

Deniz memelilerini keşfetmek için eşsiz bir fırsatın sunulduğu 7 havuzlu tesiste, çocuklar ayrıca yunuslarla yüzme deneyimi de yaşayabiliyor.

Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı

Çocukların doğayla iç içe olma ve hayvanlarla birebir temas kurma şansı bulacağı Polonezköy Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, konaklama hizmeti de sunuyor.

140 dönümlük arazi alanının tamamının bitki ve hayvanlarla çevredeki doğal orman örtüsünün bir parçası haline getirilen parkın, 80 dönümünü orman kısmı oluşturuyor.

Alageyik, kızılgeyik, Ginepig, gümüş tilki, lemur, kapibara, karaca, zebra, rakun, su antilobu, tiftik keçisi ve yeşil maymun gibi birçok hayvanın yaşadığı hayvanat bahçesinde çocuklar, görevliler eşliğinde hayvan dostlarıyla vakit geçirme fırsatı buluyor.

Darıca Hayvanat Bahçesi

Türkiye'nin ilk özel ve en çok türü barındıran Kocaeli'ndeki Darıca Hayvanat Bahçesini ziyaret eden çocuklar, 250 türden oluşan 3 binin üzerindeki hayvanı görme şansına erişecek.

Türkiye'nin Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tam üyesi olan ilk hayvanat bahçesi ayrıca, Marmara Bölgesi'nin Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış "Yaban Hayvanları Koruma ve Kurtarma Merkezi" olarak da biliniyor.

Park, nesli tükenme tehlikesi altında olan 62 ve kritik seviyede koruma gerektiren 52 hayvan türü, tükenme tehlikesi altında bulunan 16 Anadolu türü, 400'ü aşkın bitki türü ve 8 binin üzerinde bitki nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Resmi tatiller dahil yılın 365 günü açık olan hayvanat bahçesi, saat 9.30 ile 16.30 arasında gezilebiliyor.

Kaynak: AA