Sivas'ta berberlik yapan Erol Bulut, sokak hayvanlarının aç kalmaması için duyarlılık gösteriyor ve hayvan sevgisiyle çevresine örnek oluyor.

Bulut, kendi imkanları ve bazen de vatandaşların desteğiyle kedi ve köpek maması satın alıyor. Mamaları dükkanının önündeki kaplara boşaltarak kedi ve köpekleri besliyor.

"Boncuk" ismini verdiği yavru bir kediyi de dükkanında misafir eden Erol Bulut, hayvan sevgisiyle çevresindekilerin takdirini topluyor.

"Tıraş yaparken tezgahın üzerinde geziyor"

Bulut, hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiğini vurguladı.

"İş yerimin önüne önce bir kedi ile köpek geldi. Onlara mama verdim ve her gün gelmeye başladılar. Sonra bu sayı her geçen gün artmaya başladı."

Yaptığı davranışın çevredeki esnaf ve vatandaşlara da örnek olduğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Bazı esnafımız ile hayvansever kardeşlerimiz bana destek vermeye başladı. Yemleri buraya getirip bıraktılar, ben de her gün bu hayvanları yemliyorum. Boncuk ismini verdiğim kedi de kendiliğinden geldi. Çok küçük olduğu için önce sütle beslemeye başladım, onu kapıya bırakamadım. İş yerimde yer yaptım ve onu burada büyüttüm. Artık iş yerinin maskotu haline geldi. Tıraş yaparken dahi tezgahın üzerinde geziyor, benim ve müşterilerimizin hoşuna gidiyor."

Hayvanların da bir can taşıdığından bahseden Erol Bulut, vatandaşlardan evlerindeki yemek artıklarını bir kap içerisinde sokak hayvanları için dışarı bırakmalarını istedi.

Kaynak: AA