Taşköprü ilçesi Muzafferettin Gazi İlkokulundaki 25 öğrenci, kendilerinin tasarladıkları ve annelerine diktirdikleri "umut bebek" adı verilen bez bebekleri üzerlerine iliştirdikleri, "Hayatı sev, kötü düşünme, sen hala çok güzelsin, moralini bozma" yazılı notlarla lösemili çocuklara ulaştırılmak üzere Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) gönderdi.

Sınıf öğretmeni Dilek Tuğcu, öğrencilerinin duyarlılığının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Lösemiyle ilgili izledikleri bir videonun öğrencilerini derinden etkilediğini vurgulayan Tuğcu, şöyle konuştu:

"Lösemi konusunda bilgi edinmek amacıyla izletilen videolar sonucu öğrencilerimiz ortak bir sonuca ulaştı. Bu da lösemili çocukların tedavi sürecinde saçları dökülmesine rağmen hepsinin yüzündeki tebessüm ve mutluluktu. Bundan yola çıkan öğrencilerimiz, kendi tasarladıkları saçları olmayan fakat gülen yüzlü bebeklerle tedavi sürecinde lösemili arkadaşlarının yanında olmak istediler. Her öğrencimiz bir 'umut bebek' yaptı."

Bebekler hazırlandıktan sonra LÖSEV ile irtibata geçtiklerini anlatan Tuğcu, "LÖSEV yetkilileri, öğrencilerimizin bu davranışından çok etkilendi ve teşekkür etti. Gönderdiğimiz bebekleri seve seve lösemili çocuklara ulaştıracaklarını söylediler" dedi.

Kaynak: AA