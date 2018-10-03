Düzce'de kestane toplayan köylülerin zorlu yolculuğu

Düzce'de orman köylüleri, kestane ağaçlarına traktör kasasında dik yamaçlardan ve çamurlu yollardan geçerek ulaşıyor.

Traktörün ilerleyemediği durumlarda yürüyen köylüler, topaç halinde dikenli olarak bulunan kestaneleri ayıkladıktan sonra büyüklüklerine göre çuvallara dolduruyor.

Köylülerin pazara indirdiği kestane, kilogramı 15-20 lira arasında satışa sunuluyor.

Ek gelir oluyor

Orman köylülerinden Necmettin Yıldız, 30 yıldır fındığın yanında kestane işiyle de uğraştığını söyledi.

Çocukluğunda kestane toplamaya gittiklerini, şimdilerde çocuklarıyla bu işi yaptığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Kestane toplama zamanı geldi. Fındık toplama işinden sonra hemen başlıyoruz. Kestane de ek gelirimiz oluyor. Kestane toplayarak ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Kestane toplamak sıkıntılı bir iş. Kestane ağacının altını temizlemek gerekiyor. Temizlemezsek dikenlerin içinden diken toplamak zorunda kalıyoruz. Kestane ağacı, sürekli bakım gerektiren bir ağaç."

Kestanenin kilogramı 15-20 lira civarında

Yıldız, kestane ağaçlarına ulaşımın zor olduğunu belirterek, "Traktörle gelmek zorundayız. Bazen yaya olarak geliyoruz. Güneşli olduğu zaman bir problem olmuyor ama yağmur yağdığında iş biraz daha zorlaşıyor" dedi.

Amerikan beyaz kelebeği hastalığının kestanede de görüldüğünü anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Bu sene kestane ağaçlarını hastalık vurdu. Fındıkta yaşanan Amerikan beyaz kelebeği hastalığı bu yıl kestanede de var. Hastalık nedeniyle bayağı bir sıkıntı var. Vatandaşlar bu yıl kestaneyi az yiyecek diyebiliriz. Batı Karadeniz yöresinde durum böyle. Sezon yeni başladığı için kestanenin kilogramı 15-20 lira civarında. Bolluk yaşanınca fiyatta azalma oluyor."

"Kestane orman köylüleri için önemli gelir kaynağı"

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Levent Şahin Başaran kestanenin, orman köylüleri için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Başaran, orman köylülerinin zahmetle topladığı kestanenin zorlu yolları katederek ulaştığı vatandaşların kış aylarında vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, "Batı Karadeniz'de fındık hasadının ardından bölgemizde kestane hasadı başladı. Yöredeki herkes artık sabah akşam ormana gidip kendine ait ağaçtan kestane topluyor. Kestane toplamak zor iş. Kestaneyi dikenin içinden çıkarmak için yöntem bilmek gerekir" dedi.

Kaynak: AA