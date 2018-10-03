Otizmli Mesut'un hedefi yerli otomobil tasarımcısı olmak

İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Mesut Uygun, eliyle ve 3D programlarla araba tasarımları yapıyor.

Klasik araba tutkunu olan, atipik otizmli (asperger sendromu) Mesut, ünlü bir Türk araba tasarımcısı olmayı ve Türkiye'nin yerli otomobil projesinde yer almayı hayal ediyor.

8 yaşındayken araba çizimlerine başladı

Göz teması kurmaması ve seslerden korkması gibi durumları ailesinin fark etmesi üzerine 5 yaşındayken doktora götürülen Mesut'a genellikle bilim insanlarında nadir görülen bir hastalık olan, "asperger" olarak da bilinen atipik otizm ve savant teşhisi kondu.

Arabalara olan tutkusu ailesi tarafından fark edilen Mesut Uygun, doktorların da bir alana yoğunlaşarak kendini geliştirmesi yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda henüz 8 yaşındayken araba çizimlerine başladı.

Ailesinin teşvikiyle gittiği kursta 3D programda çizim yapmayı öğrenen ve bunları 3D yazıcıda basan Mesut, ünlü bir Türk araba tasarımcısı olma hayaliyle çizimlerine devam ediyor.

TÜBİTAK çizim tableti hediye etti

Yerli otomobil projesi bilgilendirme toplantısına da katılan Mesut'un en büyük hayali ise Türkiye'nin yerli otomobil projesine katkı sağlamak.

Mesut, dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı Fikri Işık tarafından TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne davet edilerek, kendisine yerli otomobil konusunda bilgi verildi. Ayrıca TÜBİTAK tarafından Mesut'a çizim tableti de hediye edildi.

Dünyaca ünlü tasarımcılar ile Türk tasarımcılardan teşvik edici mektuplar alarak, davet üzerine yurt içindeki ve yurt dışındaki birçok araba fabrikasını ziyaret eden Mesut'un araba tasarımları birçok yerde sergilendi.

"Araba tasarımcısı olmak istiyorum"

Mehmet Mesut Uygun, yaklaşık 7 buçuk senedir araba çizimleri yaptığını ve 100. Yıl Anadolu Meslek Lisesi'nde kaynaştırma eğitimine devam ettiğini söyledi.

Araba tasarımları yapmayı çok sevdiğini belirten Uygun, "Hem Maya, SketchUp ve Rhino programlarında 3D araba tasarımları yapıyorum hem de elle çiziyorum. Kendimi yavaş yavaş geliştiriyorum. Büyüyünce araba tasarımcısı olmak istiyorum" dedi.

"Araba tasarımlarıyla ilgili hedefin ne?" sorusunu ise Mesut, "Hedefim, işte hayırlısı. İleride ne olacak bilmiyoruz. Bizim için uygunsa Türkiye'nin yerli otomobil projesinde yer almak istiyorum" şeklinde cevapladı.

Dünyaca ünlü tasarımcılardan teşvik edici mektuplar alıyor

Baba Arif Sami Uygun, oğlu Mesut'a 5 yaşındayken yüksek fonksiyonlu otizm olarak bilinen asperger sendromu tanısı konduğunu ve aspergerin otizmin iyileşebilen türlerine dendiğini anlattı.

Asperger sendromuna sahip olanların çizim ve müzik konusunda yetenekli olduklarını ve bu tür yetenekli olanların da savant olarak adlandırıldığını belirten Uygun, dünyada savant sayısının çok az olduğunun bilindiğini ifade etti.

Uygun, Mesut'un çizimlerini yurt dışındaki otomobil tasarımcılarına gönderdiğini ve onlardan "Biz de o yaşlarda böyle başlamıştık. Yeteneği var, devam etsin" şeklinde Mesut'u teşvik eden mektuplar aldıklarını ve birkaç büyük tasarımcıyla hala temas halinde olduklarını söyledi.

"Yerli otomobil projesine dahil olmak istiyor"

Oğlunun Türk otomobil tasarımcısı olmayı hedeflediğini vurgulayan baba Arif Sami Uygun, "Yerli otomobil projesine dahil olmak istiyor. Biz Mesut'u uygun görülürse yerli otomobil tasarımcısının yanına çırak olarak vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: AA