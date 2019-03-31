Mehmet Özyürek, arkadaşlarının taktığı isimle "şampiyon" ve bir dünya rekortmeni.

Özyürek, 1997 yılında Rize'de katıldığı yarışma ile adını duyurdu. 8,8 santimetre uzunluğundaki burnu ile kısa sürede tanındı.

Öyle ki ünü ülke sınırlarını aştı, "Dünyanın en uzun burunlu adamı" seçildi.

Yurt dışından onu görmek için gelenler oldu. Hatta belgeseli bile çekildi.

73 yaşındaki rekortmen Artvin'de sakin bir hayat sürüyor. Ona geçmişte uzun burunlu diyenler artık "şampiyon" diye hitap ediyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Okan Uzun

Kurgu: Şeyda Şahin