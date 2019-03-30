Hatay'da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi resim atölyesi bölümünde eğitim gören 150 öğrenci, tahta parçalarından otomobil, bisiklet, tırtıl ve kamyon gibi çeşitli oyuncaklar yaparak çocukların yüzünü güldürüyor.

Osmanlı ve yakın tarihin önemli isimlerinin portrelerini de yakma sanatı kullanarak yapan öğrencilerin eserleri beğeni topluyor.

"Bunlarla çocukları sevindireceğiz"

Resim öğretmeni Kenan Nuraydın, atık tahta parçalarını değerlendirdiklerini söyledi.

Uygulamaya bir ay önce başladıklarını belirten Nuraydın, "Atık tahta parçalarını sanatla buluşturduk, önemli şahsiyetlerin portrelerini yapmamızın yanı sıra çocuklarımız için birbirinden değişik oyuncak ürettik. Öğrencilerimizle birlikte burada güzel bir çalışma yapıyoruz. Köy çocuklarımızın eğitici oyuncaklara kavuşmaları için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Emre Can Uzun da işe yaramaz tahta parçalarını değerlendirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak, atölyedeki ürünleri çeşitlendireceklerini söyledi.

İbrahim Bayraktar ise tahta parçalarından çeşitli oyuncaklar yaptıklarını, bunlarla çocukları sevindireceklerini belirtti.

Kaynak: AA