Celal Aşkın, dünyada klavyeyi 10 parmak kullanarak en çok kelime yazan kişi. O, pek çok şampiyonluk ve rekorun da sahibi.

Dakikada 150 kelime yazıyor. Parmaklarıyla rekor üstüne rekor kırıyor.

Kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. 18 Türkiye ve 4'ü rekor olmak üzere 7 dünya şampiyonluğu kazandı.

Son olarak Berlin'deki şampiyonada da zirvedeki yerini korudu.

Turnuvaya hazırlanırken en büyük destek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, Aşkın'ı makamında kabul ederek, başarı diledi.

Dakikada 150 kelime

Celal Aşkın, "İki dalda dünya rekoru kırdım. 30 dakikalık hatasız sürat yarışında bir dakikada net 150 kelime yazdım. 3 dakikalık zabıt katipliği sınavına uyarlarsak net 450 kelime yazarak dünya rekoru kırdım" dedi.

Aşkın, ayrıca F klavyenin daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

Celal Aşkın'ın yeni hedefi ise, 13 Temmuz'da İtalya’da yapılacak olan Dünya Bilgisayar Şampiyonasında zafer kazanmak.

Kaynak: TRT Haber