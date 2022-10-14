Şükran Demirkan Rize'de yaşıyor. Kedisi Paşa'yı 5 yıl önce yavruyken sahiplendi. Paşa, geçen aralık ayında bir binanın dokuzuncu katından düştü, omuriliği dört yerden kırıldı.

Veterinerden kedisinin uyutulması gerektiği cevabını alan Demirkan, Samsun'daki özel bir kliniğin yolunu tuttu.

Demirkan, ameliyat ve masraflar için gereken 10 bin lirayı denkleştirdi. Paşa ameliyat oldu ancak felç kalabileceği söylendi. Demirkan o süreci şu sözlerle anlattı:

"Masaj ettim, vitamin iğneleri verdim, kemik suları kaynattım, sıcak su banyoları yaptırdım. Her gün 5-10 dakika, 20 dakika ayaklarını ovaladım, masaj ettim. Yavaş yavaş kuyruğunda hissi gördüm."

"Paşa yürüyecek dedim"

Demirkan, aylar süren mücadelesinde umudunu hiç kaybetmedi:

"Baktım bir gün sürüne sürüne yanımıza gelmiş. Yatak odasında yanımıza gelmiş. O zaman çok sevindim. Umutlandım o zaman. Sonra dedim ki 'Paşa yürüyecek' dedim."

Paşa eskisi gibi olmasa da artık yürüyebiliyor. Şükran Demirkan kedisinin tekrar sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Fatih Ayaz

Kurgu: Oğuz Kömürcü