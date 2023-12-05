Doğumunu gerçekleştirdiği çocukların ilk ayakkabılarını sergiledi

Tarsus'ta görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Vedat Günyar, 25 yıl önce başlattığı proje kapsamında dünyaya gelişlerine tanık olduğu çocukların ayakkabılarını ailelerinden toplayıp "İlk Adım Sergisi"nde buluşturdu.

Bir restoranın girişinde açılan sergide, 2 bin 500 çocuğun farklı renk ve modeldeki ayakkabıları yer aldı.

"Her ayakkabının hikayesi var"

Günyar, 33 yıllık kariyerinde en büyük hayalini gerçekleştirdiğini belirterek "Doğumunu yaptırdığım bebeklerin ilk adımlarını attığı ayakkabılarını biriktirmeyi istedim ve şu anda 2 bin 500 çift ayakkabı sergileniyor. Bu dünyada bir ilk. Sergiye girişimde ağladım çünkü her ayakkabının hikayesi var ve bunları hatırlıyorum." diye konuştu.

Evlatlarımın ilk adımlarını attığı anlara geri döndüm""

Etkinliğe katılan 2 çocuk annesi Esengül Fenç de "Vedat Günyar, 15 yaşındaki kızım ve 13 yaşındaki oğlumun doğumunu gerçekleştirmişti. Evlatlarımın ilk adımlarını attığı anlara geri döndüm. Çok duygulandım, teşekkür ediyorum." dedi.

Diğer aileler de çocuklarıyla ilgili anılarını paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve davetlilerin katıldığı sergi 3 gün ziyarete açık olacak.