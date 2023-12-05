Çıkar beklemeden hayata dokunanlar: Gönüllüler

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü.

Bugün, çözümü başkasından beklemek yerine bireysel olarak harekete geçenlerin günü.

Bu özel günün temeli 1985 yılında atıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, gönüllü yardım çalışmaları ile bu çalışmaların yaşama katkılarını dünya çapında duyurmak ve gönüllü olmayı teşvik etmek amacıyla 5 Aralık tarihini Dünya Gönüllüler Günü olarak kabul etti.

İnsan, hayvan ya da doğa… Zor durumda olan her canlıya yardım eli uzatmak, yarar sağlayacak dokunuşlarda bulunmak gönüllülük kavramının en öne çıkan özellikleri…

Her felakette ön safhada

Beyza Gökçen, hiçbir çıkar beklemeden elini taşın altına koyan gönüllülerden biri Beyza Gökçen.

2021 yılından bu yana AFAD bünyesinde gönüllü olarak görev yapıyor.

Kimi zaman deprem, kimi zaman yangın, kimi zaman da sel felaketlerinde en ön safta gönüllü olarak yardıma koşuyor.

Son olarak 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü yeleğini giydi. Sayısız depremzedenin hayatına dokunarak onlara destek ve umut oldu.

Gönülden gönüle umut taşıyan bir yol

Beyza Gökçen henüz 20 yaşında. Gönüllü olmaya iki yıl önce karar verdi. İlk gönüllülük görevini Kastamonu ve Zonguldak’ta meydana gelen sel felaketinde üstlendi. Düzce ve Kahramanmaraş depremlerinde de yine ön saflarda yerini aldı.

“Hiçbir çıkar beklemeden gönüllü olarak gidiyoruz, insani yardım yapıyoruz” diyen Gökçen, özellikle Kahramanmaraş depreminde gördükleri manzaranın ekip olarak kendilerini çok etkilediğini söylüyor.

“Kendi ailemizin de başına gelebilir”

Zaman zaman çaresiz kaldıkları durumların da oluştuğunu belirten Gökçen, empati yaparak bu zorluğun üstesinden geldiğini anlatıyor.

Ailesinin de bu konuda kendisini desteklediğini söylüyor.

Empati gönüllülerin en çok yaşadığı durum belki de. Görev yaptığı bölgelerde insanların başına gelen durumların kendi ailesinin de başına gelebileceği ihtimalini düşündüğünü belirtiyor.

“Bu yüzden almam gereken önlemlerin ve yapmam gerekenlerin farkına vardım, yapmamam gerekenleri öğrendim” diyor.

Beyza Gökçen, vardiya sistemi ile çalıştıklarını ve her görev süresini tamamladığında hüzünlendiğini belirtiyor; “Çünkü hala insanların bize ihtiyaçları olduğunu görüyorum.”

"Canımız yanmadan gönüllü olalım"

“Belki de hayatınız boyunca hiç farkında olmayacağımız karakterlerle birlikte görev yapıyorsunuz” diyor Beyza Gökçen.

“Çok farklı bir amaç uğruna gittiğiniz için çoğu zaman çaresizliği birlikte görüyorsunuz. Farklı dostluklar ediniyorsunuz. Sonraki görevlerinizde ise artık bir aile olduğunuzu fark ediyorsunuz.”

İnsanların canı yanmadan gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunun farkına varmasını istiyor Gökçen. Dolayısıyla da herkesi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyor.

