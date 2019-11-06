Bitlis, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerindeki doğa ve spor kulüpleri, Urartulardan Osmanlı dönemine kadar birçok tarihi yapının bulunduğu bölgenin tanıtılması amacıyla Süphan Dağı eteklerinde etkinlik düzenledi.

Adilcevaz ilçesinde bir araya gelen 98 doğasever, 18 kilometrelik parkurda birbirinden farklı mimari özellikleriyle dikkati çeken Kef Kalesi, Adilcevaz Kalesi ve Mucizeler Manastırı'nı gezdi.

Tarihi yapıların fotoğrafını çeken doğaseverler, Van Gölü manzarasına karşı kahvaltı yaptıktan sonra ilçe merkezine döndü.

[Fotoğraf: AA]

"Buraları herkese tanıtıyoruz"

Ahlat Doğa ve Spor Kulübü Başkanı Deniz Balaman, aralarında öğrenci, memur ve esnafın da bulunduğu 98 kişiyle doğaya çıktıklarını anlattı.

Balaman, "Buraları herkese tanıtıyoruz. Güzel bir gün geçirdik. Burası doğa yürüyüşü için uygun. Manastır ilçeye en hakim tepede kurulmuş ve buradan her yer görünüyor. Konum ve yapı olarak muhteşem. Bu güzel manzaraları herkese göstermeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Geziye katılan Fatih Bilgiç ise doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla ön plana çıkan bölgeyi herkesin gelip görmesi gerektiğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA

