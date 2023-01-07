Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'ın satranç kıraathanesi
Diyarbakır'daki bir kıraathane diğerlerinden çok farklı. Özelliği ise kıraathanede sadece satranç oyununun oynanıyor olması. Genellikle 60 yaş üstündekilerin uğrak noktası olan kıraathanede zaman zaman kıyasıya rekabet yaşanıyor.
Burası Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kıraathane. Çaylar yudumlanıyor, rakiplere karşı en iyi hamle için derin derin düşünülüyor.
Kıraathaneye gelenler saatlerce satranç oynayarak vakit geçiriyor. Daha çok 60 yaş üstü kişilerin uğradığı kıraathanede zaman zaman rekabetler de yaşanıyor.
Satranç müdavimleri her gün kıraathanede buluşuyor. Farklı meslek gruplarından pek çok kişi, bu mekanda bir araya gelerek hem hasret gideriyor hem de hünerlerini sergiliyorlar.
Günün sonunda kim galip gelirse gelsin dostluk kazanıyor.
Etiketler: Diyarbakır
Son Haberler
- 19:39
- 19:19
- 19:16
- 19:40
- 19:13
Sıradaki Haber
Görme engelliler birey olarak kabul edilmek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz