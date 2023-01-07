Burası Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kıraathane. Çaylar yudumlanıyor, rakiplere karşı en iyi hamle için derin derin düşünülüyor.

Kıraathaneye gelenler saatlerce satranç oynayarak vakit geçiriyor. Daha çok 60 yaş üstü kişilerin uğradığı kıraathanede zaman zaman rekabetler de yaşanıyor.

Satranç müdavimleri her gün kıraathanede buluşuyor. Farklı meslek gruplarından pek çok kişi, bu mekanda bir araya gelerek hem hasret gideriyor hem de hünerlerini sergiliyorlar.

Günün sonunda kim galip gelirse gelsin dostluk kazanıyor.