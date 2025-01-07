Depremzede kadın devlet desteğiyle kurduğu tatlı imalathanesinde 30 kişiye iş sağlıyor

​​​​​​​Kahramanmaraş'ta yaşayan 3 çocuk annesi Aynur Küçükönder, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerinin hasar görmesinin ardından Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki oğlu Murat Küçükönder'in yanına geldi.

Aynur Küçükönder, burada oğlu ile tatlı imalathanesi açmaya karar verdi. Kayınvalidesinden öğrendiği tatlı tariflerinden esinlenip yola çıkan Küçükönder, geçen yıl ağustosta KOSGEB'e proje sundu.

Projesi kabul edilen Küçükönder, hem iş kurma hem de iş geliştirme desteğinden yararlanarak aldığı 1 milyon 650 bin lira ile Sorgun'da tatlı imalathanesi kurdu.

İlçede 1250 metrekare kapalı alana kurduğu imalathanesinde 30 kişiye istihdam sağlayan Küçükönder, bayilik sistemiyle Yozgat'ın yanı sıra Sivas, Tokat, Çorum ve Nevşehir'de 20 şubeye ulaştı.

Depremin hemen ardından Sorgun'a geldiğini anlatan Aynur Küçükönder, AA muhabirine, "Kayınvalidemden öğrendiğim tatlılar vardı, kıvrım tatlısı yapardı. Ben de çok hevesliydim, onunla beraber yapıyordum. Çocuklarıma kendi iş yerimizi neden açmayalım dedik ve işletmemizi açtık. Bu işi iki oğlumla yapıyorum, aile şirketimizi kurduk" dedi.

Küçükönder, imalathanede üretime katıldığını ve çalışanlarına tecrübelerini aktardığını söyledi.

"İmalathane annemin hayaliydi"

İmalathanenin açılmasının annesinin hayali olduğunu belirten Murat Küçükönder ise "Annemin girişimcilik ruhu sayesinde KOSGEB'den girişimcilik desteği aldık. Burada annemin çok büyük emeği var ve annem hayalini gerçekleştirdi. 1250 metrekare baklava üretim tesisimizde 4 ay gibi kısa sürede 20 şubeye ulaştık. Bayilik sistemiyle çalışıyoruz, günlük ortalama 600 kilo tatlı ve mamullerini üretiyoruz" diye konuştu.

Yozgat ve çevresinden Sorgun'daki imalathanede 30 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Küçükönder, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten ailesiyle çalışmaya gelen baklava ustalarının da bulunduğunu ifade etti.

Yozgat'ın yanı sıra 4 ilde şubeleştiklerini kaydeden Küçükönder, hedeflerinin dünyaya açılmak olduğunu vurguladı.

KOSGEB İl Müdürü Dilara Uyar da hem iş kurma hem de makine teçhizat alım sürecinde Küçükönder ve ailesine destek verdiklerini belirterek, "Destek oranının tamamından faydalandılar. Şu anda 30 kişiye istihdam sağlıyorlar ve şubeleştiler. Hedefleri de büyük, markalarını sadece Türkiye'ye değil dünyaya duyurmak istiyorlar. Onlara bu konuda destek olamaya çalışıyoruz." dedi.