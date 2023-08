Depremzede ikizler yıkıntılar arasında anılarını arıyor

Depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen enkaz, jandarma ekiplerinin koordinesinde Erçene Mahallesi'ndeki döküm sahasına boşaltılıyor ve burada bina numaralarına göre eşya çıkartma ve ayrıştırma gerçekleştiriliyor.

Birçok vatandaşın değerli eşyalarını bulmak için geldiği alanda her ikisi de uçak teknisyeni olan depremzede tek yumurta ikizleri 26 yaşındaki Ömer ve Fatih Aslantaş da yaklaşık 20 gündür evlerinin enkazının boşaltıldığı alanda hatıralarını arıyor.

"Depremde her şeyimiz gitti"

Kardeşlerden Ömer Aslantaş, depremlerde yaşadıklarını unutamadıklarını söyledi.

Enkaz altında kalan 32 yaşındaki kız kardeşinin depremin ikinci günü AFAD ekiplerince kurtarıldığını anlatan Aslantaş, şunları söyledi:

"Evimizin yıkılması nedeniyle ailemizle birlikte Konya'ya yerleştik. Yıkılan ev enkazlarının toplandığı sahada ayrıştırma çalışması yapılacağı bilgisini aldık ve ardından Afşin'e döndük. Burada yapılan çalışmaları takip etmek için her gün buraya geliyoruz. Enkaz altından çıkacak hatırlarımızı arıyoruz. Depremde her şeyimiz gitti ama çok şükür can kaybımız olmadı. Çocukluğumuza ait anıları, hatıraları, fotoğrafları ne bulursak hatıra olarak saklamak istiyoruz."

"Fotoğrafları bulduk"

Fatih Aslantaş da ikinci depremde evlerinin yıkıldığını hatırlatarak, enkazdan çıkacak en küçük malzemenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

İkiziyle her gün rutin olarak döküm sahasına geldiğini aktaran Aslantaş, "Her gün alana geliyoruz ve burada değerli eşyalardan ziyade bize ait hatıra, anı, fotoğraf, belgelerin bulunup, bulunmadığını kontrol ediyoruz. Ayrıştırma başladığından bu yana hemen hemen her gün buradayız. Kendimize ait fotoğrafları bulduk, hatırası olan eşyalarımız var ve onların bir kısmını bulma şansımız oldu" diye konuştu.

Hassas çalışma yürütülüyor

Enkaz ayrıştırma faaliyetlerini yürüten firma yetkilisi Fatih Özdemir de depremzedelerin hatırlarını ve eşyalarını kurtarmak için hassas bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Özdemir, depremde yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların enkazlarının toplandığı alanda iş makineleri yardımıyla ayrıştırma çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Burada yaklaşık 40 bin metreküp enkaz mevcut. Ayrıştırma çalışmalarımızda vatandaşlarımızın değerli eşyalarını, kimliklerini jandarma ekiplerimize teslim ediyoruz. Kaymakamlıktaki ilgili birime başvuran depremzede vatandaşlarımız kendilerine ait eşyaları teslim alabiliyor" diye konuştu.