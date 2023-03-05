Deprem bölgesinde sürdürülen 'her şart altında eğitime devam' anlayışıyla 10 ilde Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile çadır kent ve konteyner kent alanlarında 'Mehmetçik Okulları' açıldı.

Depremlerin etkilediği illerde vatandaşların yardımına koşan Mehmetçik, depremzedelere çocukları da yalnız bırakmayarak "Mehmetçik Okuları"nda çalışmaya devam etti.

Bu okullarda eğitimlerine devam eden depremzede çocuklar ise asker abilerine teşekkür etmek için resim ve mektuplar hazırladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından depremzede çocukların hazırladığı resim ve mektupların bazılarını paylaştı.

Paylaşımda, "Mehmetçik Okullarında eğitimlerine devam eden evlatlarımızın kaleminden asker abilerini duygulandıran resim ve mektuplardan bazıları…" ifadelerine yer verildi.