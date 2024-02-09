Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı

Bilsin ailesi, Pazarcık'a bağlı Sakarkaya köyünde tüm şiddetiyle hissetti depremi.

Yaşadığı korku, 9 aylık hamile Leyla Bilsin'in doğum sancılarını başlattı ancak kar ve deprem dolayısıyla köyün ulaşımı kapanmıştı.

Devletin yardım eli yetişti

İmdada devlet yetişmişti. Evlerinin karşısındaki araziye askeri helikopter indirilerek hastaneye ulaştırıldı.

Bilsin ailesinin doğan kızına Menesa adı verildi. Menesa 1 yaşında ancak onlar Leyla Bilsin'i kimin hastaneye götürdüğünü TRT Haber aracılığıyla öğrendi.

Helikopterde bulunan ve onlara yardım eden kişi, şu anki Islahiye Kaymakamı deprem döneminde Pazarcık ilçesinde koordinatör kaymakamlardan biriydi.

Deprem zamanındaki görevi helikopterlerle bölgedeki ulaşımı kesilen köylere ve kırsala ulaşıp hasta, yaralı veya cenazeler varsa bunları helikopterle birlikte gitmesi gereken yerlere götürmekti.

Helikopterdeki kaymakam Menesa'yı ziyarete geldi

Deprem sonrası ulaşımın kesildiği köylerden hasta ve yaralı naklinde görev alan Kaymakam Mehmet Soylu aileyi bir yıl sonra ziyaret etti.

Bölgede koordinasyonu sağlayan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da Menesa Gökçe'nin birinci yaşını telefonla kutladı.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Musa Toprak