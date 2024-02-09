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Yaşam
TRT Haber 09.02.2024 17:25

Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı

9 aylık hamile Leyla Bilsin, depremi tam merkez üssünde yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki evinde yaşadığı korku doğum sancılarını başlattı. Askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi. Dünyaya getirdiği kız bebeğe Menesa Gökçe adı verildi.

Bilsin ailesi, Pazarcık'a bağlı Sakarkaya köyünde tüm şiddetiyle hissetti depremi.

Yaşadığı korku, 9 aylık hamile Leyla Bilsin'in doğum sancılarını başlattı ancak kar ve deprem dolayısıyla köyün ulaşımı kapanmıştı.

Devletin yardım eli yetişti

İmdada devlet yetişmişti. Evlerinin karşısındaki araziye askeri helikopter indirilerek hastaneye ulaştırıldı. 

Bilsin ailesinin doğan kızına Menesa adı verildi. Menesa 1 yaşında ancak onlar Leyla Bilsin'i kimin hastaneye götürdüğünü TRT Haber aracılığıyla öğrendi. 

Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı

Helikopterde bulunan ve onlara yardım eden kişi, şu anki Islahiye Kaymakamı deprem döneminde Pazarcık ilçesinde koordinatör kaymakamlardan biriydi. 

Deprem zamanındaki görevi helikopterlerle bölgedeki ulaşımı kesilen köylere ve kırsala ulaşıp hasta, yaralı veya cenazeler varsa bunları helikopterle birlikte gitmesi gereken yerlere götürmekti. 

Helikopterdeki kaymakam Menesa'yı ziyarete geldi

Deprem sonrası ulaşımın kesildiği köylerden hasta ve yaralı naklinde görev alan Kaymakam Mehmet Soylu aileyi bir yıl sonra ziyaret etti.

Bölgede koordinasyonu sağlayan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da Menesa Gökçe'nin birinci yaşını telefonla kutladı.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Musa Toprak

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Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı
Depremde ulaşımın kesildiği köyde helikopterle kurtarılmışlardı
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