Gülen yüzleri, iyilik hareketinin simgesi oldu. O iyilik hareketiyle Afrika ve Asya'da köyler suya kavuştu. Okullarda kütüphaneler, özel sınıflar açıldı.

İzmir'den tüm dünyaya yayılan "iyilik ikizim" hareketini depremde ikiz çocuklarını kaybeden anne Tülin Batmaz başlattı.

İkizlerinin anısını yaşatmak için hayata sıkı sıkıya tutundu

Anne Tülin Batmaz, acısını kalbine gömdü, 15 yaşında yaşama veda eden ikizleri Sayra ve Çınar'ın anısını yaşatmak için hayata sıkı sıkıya sarıldı. Depremzedelere yardımlarda bulundu.

Tülin Batmaz, iyilik hareketine nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Sayra ve Çınar hayatta çok iyi iki çocuktu, hayat felsefeleri tamamen iyilik üzerine kuruluydu, yolda gördükleri bir yaşlının elindeki paketi alıp evine kadar taşırlardı. Tabi bu benim için bir motto oldu. Bizim bu misyonu devam ettirmemiz gerekiyordu bana göre. Ve ikiz oldukları içinde biz "İyilik İkizim" mottosuyla yola çıktık."

'İyilik ikizim' hareketiyle Afrika ve Asya’da 4 su kuyusu açıldı

İyilik hareketine önce arkadaşları sonra sosyal medya aracılığıyla çok sayıda yardım sever katıldı. İzmir'de okullara 3 kütüphane kazandırıldı, otizmli çocuklar için özel 3 sınıf yaptırıldı. İyilik hareketi yurt dışına da uzandı.

“Tanımadık kocaman bir gönüllü ordusu olduk" diyen anne Batmaz, “Afrika'da üç tane, Asya'da bir tane su kuyusu açtırdık. Ama su açarken biz kuyu açtırmadık, sebil açtırdık. Bunun hem rakamsal değeri büyük hem manevi değeri çok büyük” dedi.

Sayra ve Çınar'ın adı, Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle oluşturulan

hatıra ormanında yaşatılacak.

