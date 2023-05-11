Deprem bölgesinde “Umuda Engel Yok”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan çok sayıda kişi kurtarıldı ancak onlar arasında uzvunu kaybedenler de oldu.

Türkiye Sakatlar Derneği “Umuda Engel Yok” projesi ile deprem bölgesinde bulunan engellilere malzemenin yanı sıra psikolojik rehabilitasyon desteği de vermeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında 20 Mayıs’ta Yenikapı Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde bir organizasyon düzenlenecek.

Organizasyonda engellilere yönelik spor müsabakaları ve çeşitli konserler gerçekleştirilecek.

"Bir kişi bile kardır"

Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz, deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan kişilerin herhangi bir uzuv kaybı yaşamasalar da ruhen ve manevi olarak engelle olduklarını söylüyor.

Enkazdan engelli olarak kurtarılanlar için ise depremin ilk gününden itibaren ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatıyor:

“Amacımız engelli kalan ya da önceden engelli olan depremzede arkadaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak protez, tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı, koltuk değneği, görme bastonu gibi araç-gereç ve tıbbi malzemeler konusunda ne yapabiliriz?”

Bütün sorunları çözmeyeceklerinin farkında olduklarının altını çizen Şükrü Boyraz, “Denizyıldızı misali bir kişiye dokunsak bile kardır” diyor.

Malzemeler tır ile gönderilecek

Deprem bölgesindeki engellilerin yaşamına dokunmak için “Umuda Engel Yok” projesini hayata geçiriyor Türkiye Sakatlar Derneği.

Şükrü Boyraz, özellikle sportif engelli durumda olan vatandaşlara özel çağrıda bulunuyor.

Organizasyona katılanların yardımseverlerin protez, tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, hasta yatağı, koltuk değneği, görme bastonu gibi engellilerin hayatlarını kolaylaştırabilecek malzemeleri bağış olarak yanlarında getirmelerini de rica ediyor.

“Umuda Engel Yok” organizasyonunda, satranç, ampute futbol, basketbol ve folklor gibi çok sayıda branşta yarışmalar düzenlenecek.

3 gün sürecek organizasyonun kapanışı bir konser etkinliği ile yapılacak.

“Umuda Engel Yok” projesinde toplanan yardım ve malzemeler tır ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu