Tahtacı Türkmenleri 6 asırdır mezarlıkta Hıdırellez geleneğini yaşatıyor

Bir gün önce kurban kesen ve en güzel giysileriyle kabristana gelen Türkmenler, burada dua etti. Yanlarında getirdikleri yemekleri yiyen Tahtacı Türkmenleri, odun ateşinde pişirdikleri kahvelerle çerez ve şekerleri birbirlerine ikram etti.

Tahtakuşlar Mezarlığı'ndaki gelenek, Tahtacı Türkmenlerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

"Fatih Sultan Mehmet Türkmenlere bu toprakları bağışlamış"

Yöre halkından Ayşin Aksu, bu geleneğin 1400'lü yıllardan beri sürdürüldüğünü söyleyerek, "Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken kullandığı kızakların tahtalarını buralardan getirtmiş ve sonra o tahtaları gönderen Türkmenlere bu toprakları bağışlamış. Burada yaşayan Türkmenler de o zamandan beri bu geleneği sürdürüyorlar" dedi.

"Türkmenler, Hıdırellez'i doğanın bdoğum günü gibi kutluyorlar"

Türkiye'nin geleneklerine bağlı en eski Türkmen köylerinden biri olan Tahtakuşlar'da olduklarını da anlatan Aksu şöyle devam etti: "Onların geleneklerine tanıklık etmek için uzaklardan, İstanbul'dan, Romanya'dan gelen misafirlerimizle onların bu özel gününe tanıklık ediyoruz. Türkmenler, Hıdırellez'i bir doğanın bir doğum günü gibi kutluyorlar."

"Bu gelenek 600 yıldır sürüyor"

Tahtakuşlar Mahallesinde yaşayan Elif Kar, bu geleneklerin 600 yıldan bu yana sürdürüldüğünü kaydederek, "6 Mayıs'ta aşağı mezarlık olur. 7 Mayısta bu Tahtakuşlar mezarlığı olur ve ölülerimizi anmak için ölmediklerini onlara ifade etmek için yemeğimizi, kahvemizi, çerezimizi her sene hiç usanmadan, yılmadan mayısın 7'sinde buraya geliriz" diye konuştu.

"Çok farklı ve çok özel"

İzmit'ten gelerek Hıdırellez etkinliklerini katılan Betül Cengizhan ise Hıdırellez'in burada çok farklı ve çok güzel kutlandığını anlatarak şöyle konuştu:

"Eski geleneklere göre yaşandığını bildiğimiz için bu etkinliğe katıldık. Ben ilk defa Türkmenlerin böyle bir etkinliği, böyle bir gelenekleri olduğunu ve asırlardır ileriye taşıdıkları bir gelenek olduklarına şahit oldum. Çok farklı ve çok özel geldi."

Cengizhan, gelecek senelerde Hıdırellez'de herkesin bu etkinliklere katılmasını tavsiye ederek çok farklı ve çok güzel anlar yaşayacaklarını söyledi.