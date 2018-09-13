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Dede mesleği semerciliği yaşatmaya çalışıyor

Antakya'da yaşayan Mustafa Gezer, dede mesleği semerciliği 30 yıldan beri yaşatıyor.

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Dede mesleği semerciliği yaşatmaya çalışıyor

Semerciliği üç kuşaktır devam ettiren ailenin son temsilcisi Mustafa Gezer, haftanın belirli günlerinde Hatay'ın değişik ilçe ve mahallelerini gezerek, yıpranan semerleri yerinde tamir edip, hem çiftçinin işini görüyor, hem de unutulan meslekler arasında olan semercilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Sanayileşen ve makineleşen tarımla birlikte eşeklerin köylerde kullanımı azalsa da Hatay'ın coğrafi yapısı nedeniyle kırsal alanlarda merkep kullanımı devam ediyor.

Kırsal dağlık alanlardaki eşeklerin sırtı, usta Gezer sayesinde semersiz kalmıyor.
30 yıllık Semer ustası Mustafa Gezer,  en büyük üzüntüsünün mesleği devam ettirecek ustaların yetişmemesi olduğunu söyledi.

"Müşterinin ayağına kadar gidiyoruz"

Kendisinin 3. kuşak olduğunu kaydeden Gezer, yeni nesile mesleğini aktarmak için çok çaba sarf ettiğini, fakat bugünün şartlarının buna imkan vermediğini belirtti.

Gezer, "1990'lı yıllarda ve öncesinde bu meslek revaçtaydı. Daha sonra traktörlerin bile gidemediği yerlere yollar yapıldı, eşeklere olan ihtiyaç azaldı. Ardından pat-pat diye tabir edilen tarım araçlarının yaygınlaşmasıyla icra ettiğimiz bu meslek önemini yitirdi. Şimdi kıyıda köşede kalan üç beş eşeğe semer yapmak, yıpranan semerleri onarmak için müşterinin ayağına kadar gidiyoruz" diye konuştu.

Eşeklerin neslinin çok geçmeden tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Gezer, yetkililerin bu konularda da önlem alması gerektiğini hatırlattı.

Gezer, ayrıca bir ustanın günde en fazla bir semer dikebildiğini ve bundan elde edilecek gelirle bugünün şartlarında iyi bir yaşam sürmenin pek mümkün olmadığını dile getirerek, çırak bulamamalarının ve usta yetişmemesinin en büyük sebebinin mesleklerinin ekonomik getirisinin azlığı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: semercilik, eşek, meslek, hatay, Antakya
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