Yaşı bilinmeyen "Ulu Çınar" heybetiyle görenleri hayran bırakıyor

Yaşı, Afyonkarahisar Kızılören'de yaşayanlar tarafından da merak konusu olan Ulu Çınar'ın çevresi, önemli törenlerin ve bayramların yapıldığı mekan olarak kullanılıyor.

"Çınar ağacı Türk yurdunun önemli sembollerinden"

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, Osmanlı Devleti'nin her gittiği yerleşim noktasına bir çınar ağacı diktiğini ve o ağacın Türk yurdu edinilmesindeki en önemli semboller arasında olduğunu söyledi.

İlçedeki "Ulu Çınar"ın Osmanlı'nın ilk dönemine tarihlendiğini tahmin ettiklerini belirten Başkan Erol, şöyle konuştu:

"Çınar ağacımız, eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu'nun ilçemizdeki bir bayramlaşma töreninde dikkatini çekti. Daha sonra ağacın yaşının tespit edilmesi için bir talimatı oldu. Herhangi bir net tespit şu ana kadar yok. Ulu Çınar ağacımızın yaşıyla ilgili 700-800 yıllık olduğuna dair görüş bildiriliyor ancak net tespitin bilimsel yöntemlerle yapılması gerekiyor. Ayrıca, ağacımızın gövde kısmında hastalık gibi bulgular görünüyor. İnşallah bu vesileyle hem yaşı tespit edilir hem de varsa hastalığı tedavi edilir."

"Hareketli bir nokta"

Ali Erol, ağacın görüntü itibarıyla sağlam olduğunu, güçlü dallarıyla kendini muhafaza ettiğini vurguladı.

Ağacın bulunduğu mekanın ilçenin en güzel yerlerinden birisi olduğunu anlatan Erol, şunları söyledi:

"Çınar ağacının bulunduğu meydan, günün her saatinde insanların bir araya geldiği hareketli bir noktadır. Özellikle bayramlarda törenlerimizin yapıldığı yerdir. 1995 yılında Anıtlar Kurulu'na müracaat ettik. Yapılan incelemenin ardındın ağacın anıt olduğu tescillenerek koruma altına alındı. Anıt statüsünde olduğu için izinsiz budaması ve bakımı yapılamıyor. Hem cami derneğimiz hem de belediyemiz belli periyotlarda ağacın sulamasını ve çevre düzenlemesini yapıyor. Ağacımızı tüm ilçe olarak hep beraber koruyoruz. 'Aman bir dalı kırılmasın, zarar gelmesin' diye insanlarımız ağacımızın üzerine titriyor."

"Henüz bir kimlik gelmedi"

İlçe sakinlerinden 69 yaşındaki Fehmi Çetin de ağacın yaşıyla ilgili çeşitli rivayetler olsa da net bir tarihin belirtilmediğini anlattı.

Gölgesinde çocukluğunun geçtiği Ulu Çınar'ın ilçenin adeta göz bebeği olduğuna işaret eden Fehmi Çetin, "Yaklaşık bir yıl önce 3 orman mühendisi geldi. Ağacın yaşı için gövdesinden numune aldı. Tahlil edilerek ağacın yaşı, cinsi ve çapının belli olacağını söylediler. Akabinde de ağaca bir kimlik gönderileceği ifade edildi ancak henüz bir kimlik gelmedi" dedi.

Kaynak: AA