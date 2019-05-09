Datçalı balıkçılar tarafından deniz üzerinde ilk kez görülen ve denizanasına benzeyen bir canlı türü heyecana neden oldu.

İlçe merkezinde, Akdeniz kıyısındaki limanda bağlı bulunan gezi ve balıkçı teknelerinin arasında fark edilen ve turuncu renkli tespih tanesini andıran bölümleri dışında tümüyle şeffaf olan canlıların, birbirleriyle bağlantılı zincir şeklinde hareket ediyor olmaları dikkat çekti. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen "salpa maxima"nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

Canlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde incelemeye alındı.

Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nurçin Killi, canlının "tulumlular" grubuna dahil olan ve sularda sürüklenen organizma salpa (jelatinli zooplanktonik) olduğunu açıkladı.

Bu canlının fıçı şeklindeki vücutlarının saydam olduğunu söyleyen Killi, şu bilgileri verdi:

"Süzerek beslenen bu canlılar suyu pompalayarak hareket edebilir. Fitoplankton dediğimiz mikroskobik alglerle ve bakterilerle beslenirler. İlkbaharda fitoplankton çoğalmasını takiben bu canlıların da sayıları artar ve onlarcası bir araya gelerek uzun zincirler şeklinde koloniler oluştururlar. Koloniler birlikte hareket eder ve beslenirler. Akıntılarla ya da beslenme amacıyla kıyılarda sık görülebilirler. İnsanlara herhangi bir zararları yoktur. Oluşan kolonilerin ömürleri uzun sürmez, fitoplankton miktarı azaldığında salplerin sayılarında da azalma görülür. İstavritgiller (trachurus) ve mezgit türleri, kaplumbağalar, deniz kuşları, ton balıkları ve denizanaları salpleri besin olarak tüketirler."

Kaynak: DHA