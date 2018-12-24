Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum Palandöken'de akşam saatlerinde hava sıcaklığının aniden düşmesinin ardından kent merkezinde sis etkili oldu.
Kış mevsimiyle grup halinde semalarda sıkça görülen kargalardan oluşan sürü, Palandöken Dağı eteklerinde uçtu.
Kenti kaplayan sis üzerinde birbirleriyle uyumlu hareket eden kuşların gün batımı kızıllığında oluşturduğu görüntü izleyenleri hayran bıraktı.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen çam ormanlarının sunduğu görsel şölene kuşların dansının da eklenmesi Palandöken'i farklı güzelliğe bürüdü.
Kaynak: AA