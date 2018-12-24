Adana'da çocukluğunu antik kent Anavarza yakınlarındaki mahallede geçiren Oğuz Özkan, gördüğü tarihi eserlerden, kabartma, süsleme ve heykellerden ilham alarak başladığı minyatür taş oymacılığını, 2 metrekarelik atölyesinde devam ettiriyor.

Kente yaklaşık 70 kilometre mesafede, tarihi milattan önce 1. yüzyıla kadar uzanan antik kent Anavarza yakınlarındaki Dilekkaya Mahallesi'nde çocukluğu geçen 40 yaşındaki Özkan, tarihi eserlerle iç içe yaşadı.

Antik kentte yaklaşık 2 bin 100 yıllık heykelleri, kabartmaları, süsleme örneklerini gören Özkan, çakıl taşlarına bu figürleri kazıyarak başladığı taş oymacılığında kendini geliştirdi.

Antik kentteki eserlerden ilham aldı

Ürünlerin talep görmesi üzerine evinin bahçesindeki 2 metrekarelik odunluğu atölyeye dönüştüren Özkan, minik taşlara minyatür oyma ve kabartma figürler resmederek takılar hazırlamasının yanı sıra biblo gibi süs eşyaları da yaparak geçimini sağlamaya başladı.

Küçük taşlardan ceviz kabuklarına kadar farklı malzemeler kullanan Özkan'ın ürünleri, hediyelik eşya satan iş yerlerinden talep görüyor.

Tarihi yapıların üzerindeki resimler, desenler ve kabartmaları hiç unutmadığını anlatan Özkan, "Dere yatağında bulduğum yumuşak çakıl taşlarını, küçük aletler, bıçak, testere, eğeyle şekillendirerek üzerine gördüğüm figürleri çalışmaya başladım. Antik kentte yapılan eserler bana ilham verdi" dedi.

"Hedefim daha küçük objelerle çalışmak"

Özkan, "Tüm çalışmalarımı atölyemde yapıyorum. Gece yatağa giriyorum, uykum kaçıyor aklıma bir proje geliyor yatağımdan çıkıp hemen atölyeme gelip o projeyi hemen çalışabiliyorum. Bu tarz şeyler de çok faydalı. Sanatımda verimlilik yaşatıyor" diye konuştu.

Özkan, taşın yanı sıra farklı küçük objelere de çalışmalar yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Minyatürde detay vermek daha zor, çok uğraşıyorsun. Ben kendimi öyle yetiştirdim ona yoğunlaştım, onunla bugüne kadar devam ettim. Kendimi daha iyi geliştirip detaylara inmeye çalışıyorum. Hedefim daha da küçük objelere oyma veya kabartma yapmak. Mesela bir toplu iğnenin başını düşün. O kadar gitmek istiyorum. Ürünlerimi hediyelik eşya satan çok sayıda iş yerine gönderiyorum. Orada yoğun talep görüyorlar."

Kaynak: AA