Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, bu yıl sezona erken başladı.

Yeterli karın yağmasıyla kapılarını açan merkez, konuklarına Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunuyor.

Her kategoriden uygun pistlerin bulunduğu merkez, doğal manzarasıyla ziyaretçilerini cezbederken, ulaşım ve konaklama noktasında da iyi imkanlar veriyor.

Telesiyejlerle zirve noktalarına çıkan ziyaretçiler, manzarada güzel vakit geçiriyor.

"Davraz, Isparta'nın lokomotifi olacak"

Davraz Karlıyayla Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Abdullah Çelik, Davraz Kayak Merkezi'nin kış turizminde önemli konuma geldiğini söyledi.

Bu yıl ziyaretçi sayısında artış beklediklerini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Pistleriyle, coğrafi konumuyla güzel bir merkez olma yolunda ilerliyoruz. Geçen yıl kış dönemi kısa sürmesine rağmen yaklaşık 200 bin ziyaretçi geldi. Bunların yaklaşık 50 bini kayak sporu yapanlardı. Diğer kısmını da günübirlik ziyaretçilerimiz oluşturdu. Bu yılki hedefimiz 250 bin ziyaretçi. 70 bin civarında da kayakçıyı misafir etmeye hazırız. Kayak merkezimiz gelişmeye devam ediyor. Son yıllarda hükümetimizin buraya önem vermesi ve yatırımlarla da büyümeye devam ediyoruz."

Yatırımların buradaki sirkülasyonu ciddi bir şekilde rahatlatacağını vurgulayan Çelik, "Merkezde beşinci telesiyejimizin inşaatı devam ediyor. Yaklaşık 2 bin 500 metre uzunluğunda olup saatte bin 500 kişiyi zirveye taşıyacak. Davraz, Isparta'nın lokomotifi olacak. Ziyaretçilerimiz en iyi şekilde ağırlanacak çünkü gerçek anlamda altyapı, konaklama ve ulaşım yönünden kaliteli merkezimiz var. Gelen ziyaretçilerimiz bunu görecektir" dedi.

"Snowboard'cuları ağırlıyoruz"

Merkezde işletmecilik yapan Ömer Tetik ise, çok sayıda ziyaretçiyle sezonu açtıklarını belirterek, "Türkiye'nin farklı noktalarından önemli 'snowboard'cuları ağırlıyoruz. Çoğu kayak merkezinde olmayan noktalarımız var. İnanılmaz bir güzelliği var. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Afyonkarahisar'dan gelen Kutluhan Kutlu, hafta sonunu değerlendirmek için Davraz'a geldiklerini ve çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Ziyaretçi Orçun Kaya da Antalya'dan geldiğini belirterek, "Burada kızakla kayıyor, kar topu oynuyoruz. Kar keyfi güzel oluyor. Biraz soğuk ama tadını çıkarıyoruz" dedi.

Kaynak: AA