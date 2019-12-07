Dağdan kopan kaya eve girdi07 Aralık 2019 Cumartesi 11:14 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 11:27
Tunceli’de bir köyde dağdan kopan kaya parçası eve girdi. O anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli'nin Yukarıbudak Köyü'nde meydana geldi.
2 çocuk babası Suat Doğan ve ailesinin yaşadığı prefabrik eve, dağdan kopan kaya parçası düştü. Düşen kaya önce duvarı deldi, ardından salonu aşarak anne Dilek ile 7 yaşında oğlunun bulunduğu odaya girdi.
Olayda ölen ve yaralanan olmazken evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan ilçe kaymakamlığı tarafından maddi zarara uğrayan aileye yardımcı olunacağı belirtildi.
Anne Dilek Doğan, "Ben oğlumla birlikte oturma odasında yemek yiyordum. Ses gelince o şokla çocuğumu alıp balkona çıktım. Daha sonra tekrar içeri girdim baktım kaya içeri girmişti" dedi.
Kaynak: İHA