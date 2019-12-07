Yaşam

Dağdan kopan kaya eve girdi

07 Aralık 2019 Cumartesi 11:14 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 11:27

Tunceli’de bir köyde dağdan kopan kaya parçası eve girdi. O anda evde bulunan anne ve oğlu büyük korku yaşadı.

[Fotoğraf: İHA]