Avrupa'nın en yırtıcı kuş türü olan nesli tükenme tehlikesindeki kara akbaba, Tunceli'de bitkin halde bulundu.

Kara akbabayı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bulanlar, Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, bitkin haldeki kara akbabayı tedaviye aldı.

Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden görevli Murat Özel, kara akbabanın göçmen bir kuş olmasına rağmen bölgede yiyecek bulduğu için göç etmediğini söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Doğaya salınacak

Özel, tedavisinin ardından kara akbabayı doğaya bırakacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tunceli bölgesinde daha önce Pülümür ile Sansa vadilerinde kara akbabaya birçok kez rastladık. Göçmen bir akbaba türü olmasına rağmen Tunceli bölgesinde kalıcı olmuş bir akbaba türü. Bölgede yiyecek bulduğu için göç etmiyorlar. Munzur Vadisi Milli Parkı içinde daha önce var olduklarına dair hiçbir kanıt yoktu. Bir vatandaşın haber vermesinden sonra Munzur Vadisi Milli Parkı içinde bitkin halde bulduğumuz kara akbabayı koruma altına aldık ve tedavisine başladık. Kötü bir üne sahip ancak çok asil bir canlı türü. Şu an durumu çok iyi tedavisi çok iyi gidiyor. Yakın zamanda tekrar doğal ortamına bırakacağız."

Kaynak: DHA