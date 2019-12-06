Kayısı, çilek, ayva, domates... Hepsi birbirinden lezzetli onlarca reçel. Kadınlar bu kez en iyisini yapmak için yarıştı.

Sakarya Hendek'te Kadın Destek Yöresel Ürünler Gurmenna Gurme Reçeller Yarışması düzenlendi. Yarışmaya yaklaşık 200 kişi katıldı. 15'i finale kaldı.

Kazanan, domates reçeliyle 39 yaşında 1 çocuk annesi Elana Baysal oldu.

Baysal, aldığı 10 bin lira ile en büyük hayalini gerçekleştirecek:

"Hayalim bir inek yetiştirmekti ve yarışmayı kazandım. Kazandığım parayla bir inek alacağım ve yetiştireceğim. Benim en çok sevdiğim şey toprak ve hayvandır. İnsanın negatif enerjisini alıyor."

Kaynak: TRT Haber