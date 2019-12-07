Baz istasyonuna 'leylek' düzenlemesi07 Aralık 2019 Cumartesi 10:52 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 11:29
Antalya'da her yıl aynı baz istasyonunun tepesindeki yuvayı kullanan leyleklerin, radyasyondan etkilenmemesi için çalışma yapıldı. Leylekler için yuvanın etrafı, sinyal panelleri ve alüminyum kaplamayla kapatıldı.
Antalya'da 15 yıldır bir baz istasyonuna yuva yapan leylek çifti, bu yuvada yavrularını birkaç ay içinde büyütüp ardından göç ediyor.
Temmuz ayında iki yavrusuyla birlikte 60 metrelik baz istasyonunun tepesindeki yuvasında yavrularını büyütürken görüntülenen leylek çiftiyle ilgili radyasyon tehlikesi gündeme geldi.
Hayvanların da tıpkı insanlar gibi uzun süre radyasyona maruz kalmasının kanser riskini ortaya çıkarabileceğine dikkat çeken uzmanlar, leylek çifti ve yavruları için kalıcı çözüm bulunması gerektiğini savundu. Aradan geçen 5 ayın ardından leylek çifti göç etti.
Leyleklerin ayrılmasının ardından GSM firmasının baz istasyonu görevlileri, yuvayı koruyabilmek için çalışma başlattı.
Yuvanın etrafını çevreleyen alıcı ve vericileri daha aşağı bir seviyeye indiren görevli Süleyman Can Gürbüz, sinyallerin yuvaya ulaşmasını önlemek adına panellerin etrafını da alüminyum yansıtıcıyla kapladı. Böylece yuva, sinyal alışverişinden olumsuz etkilenmeyecek hale getirildi.
Gürbüz, "Hem insanların, hem de hayvanların sağlığını önemsiyoruz. İletişimin aksamaması için çözümü bu şekilde bulduk. Bazı testler yapıldı ve sinyal yuvaya ulaşmıyor. Leylek çiftimizin yuvasına dokunmadık, panelleri aşağı indirdik. Leylek çiftimiz gelecek sene yuvalarında daha rahat edecek" dedi.
Kaynak: DHA