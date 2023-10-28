Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 28.10.2023 17:21

Cumhuriyetin 100. yılında Kızılay'a 100. kez kan bağışı yaptı

30 yılda 99 kez Kızılay'a kan bağışında bulunan Bingöllü Aydoğan Eğin, 100. kan bağışını Cumhuriyetin 100. yılına adadı.

Çocukken gazetede gördüğü bir haberden etkilenen Aydoğan Eğin, Kızılay'a düzenli kan bağışçısı oldu.

Eğin, "Gazete kupürlerini okumaya başladığımda şöyle bir şey yazıyordu. Kızılay'a gönül verenlerden bir amca 125 defa kan bağışında bulunmuştu. Ben yaklaşık 7 yaşlarında dedim ki 'ben bu amcayı geçerim' ve 18 yaşında başladım kan vermeye" dedi. 

Aydoğan Eğin, Bingöl'ün Kığı ilçesinde yaşıyor.

48 yaşındaki Eğin, 30 yılda 99 kez Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına adadığı 100'üncü kan bağışı için Diyarbakır'daydı.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. kan bağışımı yapmaya geldim. Onun içinde gayet onurlu ve gururluyum."

Eğin, kan bağışında bulunmanın önemine dikkat çekti. Aydoğan Eğin, sağlığı el verdiği sürece Kızılay'a kan bağışı yapmak istiyor. 

Kızılay ekibi, kan bağışı konusundaki duyarlılığından dolayı Aydoğan Eğin'e teşekkür etti. 

ETİKETLER
Cumhuriyetin 100. yılı Kızılay Kan Bağışı
Sıradaki Haber
Cumhuriyetin kadınları her sektörde başarıyla çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:10
Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
18:05
Darphane Cumhuriyet'in 100. Yılı'na özel hatıra para bastı
17:57
Ticaret Bakanı Bolat: Orta Doğu ve Afrika'nın sorunlarının giderilmesinde güç birliği önemli
17:31
3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi
17:30
Paris'te yasağa rağmen Filistin'e destek gösterisi
17:10
İsrail'in Gazze'deki katliamı 22 gündür devam ediyor
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
Cumhuriyetin 100. yılında İstiklal Caddesi bayraklarla donatıldı
FOTO FOKUS
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ